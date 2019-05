La circulation est très perturbée sur l'A6 entre Chalon-sur-Saône et Beaune

Beaune, France

Sept voitures ont été totalement calcinées sur neuf. Le poids-lourds transportant ces véhicules est lui aussi complètement partie en fumée. C'est a la hauteur de l'aire de Beaune-Merceuil sur L'A6 dans le sens sud-nord que camion a pris feu en tout début d'après-midi.

Depuis les pompiers sont sur place, et pour permettre leur travail, l'autoroute a même été coupée pendant plus d'une heure. Des itinéraires de délestage ont été proposés , mais la D974 entre Chalon-sur-Saône et Beaune est elle aussi complètement saturée. La circulation a repris sur une voie sur l'A6, mais elle se fait au compte goutte.

Le retour à la normale ne devrait se faire avant la fin de la journée.