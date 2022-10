La circulation perturbée sur l'A7 en direction de Lyon à cause d'un accident

Un nouvel accident entre un poids lourd et un utilitaire s'est produit en milieu de journée sur l'A7 ce lundi 3 octobre. Le conducteur et le passager de la camionnette ont été blessés. Des bouchons se sont formés, et la circulation a été interrompue dans le sens Marseille-Lyon jusqu'à 15 heures.

L'autoroute A7, en travaux, n'en finit plus de connaitre des accidents. Après une série d'accrochages la semaine passée, un nouvel accident s'est produit vers 13h15 ce lundi 3 octobre, dans le sens Marseille-Lyon. Cette fois-ci, le choc concerne un utilitaire et un poids-lourd, entre la sortie n°12 et le péage de Reventin. Dans la camionnette, le passager, un garçon de 14 ans, a été gravement blessé et évacué en urgence absolue. Le conducteur, un jeune homme de 19 ans a lui été plus légèrement blessé. Le conducteur du camion quant à lui est indemne.

L'accident a entrainé une dizaine de kilomètres de bouchons. La circulation a été interrompue en direction de Lyon jusqu'à 15 heures, avec sortie obligatoire au niveau de l'échangeur 12. Elle est désormais rétablie sur deux voies, le trafic reste perturbé.