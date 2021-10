La circulation reprend sur l'A6 après un grave accident en Saône-et-Loire

Un grave accident de la route s'est produit tôt ce samedi 23 octobre 2021, sur l'A6 à hauteur de Charnay-lès-Mâcon en Saône-et-Loire, en direction de Paris. Les pompiers du SDIS 71 ont été prévenus à 5h30 pour cette collision impliquant trois véhicules. Trois personnes ont été blessées dont une se trouvant en urgence absolue. Elle a été transportée à l'hôpital de Mâcon.

Jusqu'à cinq kilomètres de bouchons

Ce grave accident a entrainé la fermeture de l'A6 jusqu'à 9 heures environ, et cela a occasionné un bouchon de cinq kilomètres. Il est désormais résorbé et on circule à nouveau normalement sur l'A6 dans ce secteur.