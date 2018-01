Fontpédrouse, France

Si tout va bien, la galère sera finalement de courte durée. La RN 116 fermée lundi soir à la suite d'un éboulement devrait rouvrir mercredi en fin de journée.

Un rocher de 5 tonnes s'était détaché de la paroi. D'autres blocs menacent encore de tomber sur la chaussée. Des travaux de purge sont donc nécessaires. Des tirs de mines vont donc être effectué mercredi matin pour faire exploser les deux plus gros rochers. Il faut aussi réparer la glissière de sécurité.

Des tirs de mines sont prévus

En revanche, la ligne du Train Jaune, elle aussi touché par les éboulis, va rester coupée jusqu'à nouvel ordre.

Pour l'accès aux hauts cantons, une déviation est mise en place via Axat dans l'Aude en passant par les Fenouillèdes. Le préfet appelle les automobilistes à ne surtout pas emprunter la D4, la petite route des Garrotxes, certes plus rapide, mais très étroite et très périlleuse.