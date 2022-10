La circulation totalement coupée pendant deux heures sur la Nationale 157 près de Rennes après un accident

Attention la circulation a été totalement coupée ce mercredi matin sur la Nationale 157 en Ille-et-Vilaine pendant deux heures.

C'est à cause d'un accident survenu sur la Nationale à hauteur de Chateaubourg vers 5h15 ce mercredi.

Une voiture seule en cause a fait des tonneaux et a terminé sa course de l'autre côté des voies.

Il y a 4 blessés dont 1 grave, un homme de 35 ans pris en charge en urgence absolue. Les blessés légers sont trois hommes, deux de 34 ans et un de 31 ans.

Selon les pompiers, la circulation a été rétablie sur les voies de droite à 7h30, les deux voies de gauche sont en cours de nettoyage.

Il faut éviter ce secteur si possible.