La Cité Judiciaire de Limoges inaugurée par le Garde des Sceaux

Le ministre de la Justice Jean-Jacques Urvoas a inauguré, ce vendredi matin, la cité judiciaire de Limoges. Pour le Garde de Sceaux, c'est l'illustration des moyens supplémentaires que mérite le justice. Mais le personnel a tout de même soulevé quelques bémols en terme de moyens et de personnels.

Pour le Garde des Sceaux, Jean-Jaqcues Urvoas, l'inauguration de la cité judiciaire de Limoges était à la fois une réception de chantier et une revue de troupes. Réception d'un chantier de près de 20 millions d'euros et qui aura duré presque 3 ans, mais c'est l'achèvement d'un dossier et d'une réflexion qui, eux, traînaient depuis plus de 10 ans.

Un bel écrin où résonnent encore quelques griefs

Au cours de sa visite de cet immense et majestueux bâtiment de 6000 m2, le ministre aura tout vu... et tout entendu. Les salles d'audience flambant neuves -(blanches ), les couloirs (blancs), les bureaux (blancs). "Le blanc partout, ça ne gêne pas trop le personnel ici ?" s'inquiète une conseillère du ministre. Apparemment non, mais manifestement cette sobriété ne passe pas partout, dans les 5 autres palais de justice que le garde des sceaux a inauguré ces derniers mois.

Pour Jean-Jacques Urvoas, la cité judiciaire de Limoges représente une justice plus accessible au justiciable, mieux installée et donc plus efficiente.

Mais au détour des bureaux et des services (blancs), le ministre en a entendu de toutes les couleurs. Des bureaux minuscules, des téléphones portables qui ne passent pas, pas même dans la cellule de crise du parquet, un manque de matériel dans certains services et surtout un manque de personnel. Sur ce dernier point, pas de solution miracle ni immédiate. Mais le Garde des Sceaux a expliqué que la formation de nouveaux magistrats était à son maximum en France et a promis un vice président chargé de l'exécution des peines au prochain mouvement des magistrats fin février. Certains services et certains personnels en attendaient un peu plus...