La cité judiciaire de Poitiers : la mairie aurait pu mieux faire !

La nouvelle cité judiciaire sera pleinement opérationnelle le 15 avril. Si le lieu est magnifiquement restauré et bien plus fonctionnel, en revanche l'accès et le stationnement pose un vrai problème. Sans parler de l'absence de restauration. Et à ce sujet, la mairie n'a pas été "facilitatrice".

Poitiers, France

Un parking dérisoire par la taille et une desserte bus moribonde ! Voilà résumé l'effort fait par la ville pour permettre aux professionnels de la justice et aux justiciables d'y avoir accès ! Et cerise sur le gâteau, la ville n'a pas respecté ses promesses : terminer dans les temps le trottoir et le parking situé devant la cité. Pour ce dernier, les travaux ne seront pas finis avant la fin du mois.

De l'autre coté de la ceinture intérieure les travaux du parking ne sont toujours pas terminés © Radio France - Baudouin Calenge

Deux bus par heure !

Autre grief, la desserte bus. Une nouvelle ligne est mise en place mais à raison de deux bus par heure. "C'est trop peu", estime le procureur général de la cour d'appel de Poitiers Dominique Moyal. D'avantage de rotation aurait couté plus cher laisse-t-on entendre du coté de la grand Poitiers et de Vitalis. Pour cette desserte, comme pour le stationnement, Dominique Moyal espère que la mairie "nous donnera satisfaction, pour avoir d'avantage de places de parkings sur les bords du Clain".

Un désert en terme de restauration

Autre sujet qui agace, l'absence de points de restauration à proximité. Une problème évoqué de longue date par la justice et sur lequel les responsables de la cité ont alerté la mairie depuis au moins deux ans. Résultat, toujours rien de concret. Les travaux prévus pour accueillir un triple point de restauration dans l'enceinte de la cité n'ont pas débuté. Et du coté de la cour d'appel, on n'a guère gouté au refus de la mairie d'interdire l'installation d'un food-truck provisoire devant la cité. De quoi faire dire au procureur général "qu'on va continuer à exprimer nos demandes pour que la mairie soit facilitatrice ce qui n'a pas toujours été le cas". Bref si Alain Claeys a milité pour que la justice vienne là, on ne peut pas vraiment dire qu'il assure le service après vente.