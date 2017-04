La clinique Montagard restera fermée encore une semaine après l'incendie

Les travaux ont commencé à la clinique Montagard d'Avignon, après l'incendie de dimanche après-midi.

Place aux travaux à la clinique Montagard d'Avignon. L'établissement spécialisé en chirurgie osseuse ne rouvrira pas avant une semaine.

"Une odeur persistante" - Clément Larchet, directeur

Dimanche, un incendie a pris au rez-de chaussée d'une salle de repos, près des blocs opératoires. 14 patients ont été transférés vers la clinique Urbain V à Avignon, dans le même groupe. Une patiente un temps admise à l'hôpital pour une légère intoxication, a pu être transférée ensuite à la clinique du Pont-des-deux-eaux.

Les dégâts sont limités. Mais les fumées se sont propagées dans les trois étages, et il y a ""une odeur persistante", précise Clément Larchet, directeur de la clinique Montagard et de la clinique Urbain V. "On est en train d'aérer de manière importante. Notre priorité est de remettre en fonction le plus rapidement possible notre bloc opératoire!

Les opérations non-urgentes sont reportées, les plus urgentes auront lieu à Urbain V dès vendredi.