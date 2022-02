La Clinique Pasteur de Royan à la pointe du progrès pour dépister le cancer de la prostate

La Clinique Pasteur de Royan se dote d'un nouvel outil pour le traitement des cancers de la prostate , une maladie qui frappe les hommes d'âge mûr. IL s'agît d'un échographe numérique qui permet une grande précision lors des biopsies.

Le BK 3000 ,c'est son nom est arrivé dans le service d'urologie à la mi-décembre 2021. Il a depuis permis de diagnostiquer une trentaine de patients atteints d'un cancer de la prostate. Un cancer qui représente 25% des cancers masculins.

C'est un sérieux atout pour la clinique implantée, rappelons le, dans un bassin où 30% des habitants ont plus de 60 ans et 25% plus de 75 ans.

Des biopsies beaucoup plus précises

L'échographe permet des biopsies de la prostate d'une très grande précision car il s'appuie sur la fusion de l'image IRM. Pendant l'intervention en bloc opératoire, l'urologue va ainsi pouvoir calquer l'image IRM de son patient avec l'échographie qu'il est en train de réaliser. La machine lui fournit une image en trois D, qui va lui permettre de visualiser la potentielle tumeur ou cible, et de réaliser un prélèvement au plus juste dans la zone à risque. "Auparavant lorsque nous faisions des biopsies de prostate nous les faisions de manière éco-guidée sans visualiser la cible, on était obligé de faire les prélèvements à l'aveugle en imaginant la cible que nous avions visualisée au préalable sur l'IRM faite par le patient " explique l'urologue Jean-Philippe Le Paih . Il raconte que le protocole nécessite une douzaine de biopsies standardisées qui dans le passé pouvaient s'avérer négatives, mais qui aujourd'hui sont parfois contredites par les prélèvements dans la cible. Quand on vise juste la biopsie est aussi beaucoup plus fiable.

L'urologue utilise la fusion des images sur son échographe nouvelle génération © Radio France - Catherine Berchadsky

Le nouvel échographe sert tous les jours, assurent les urologues. C'est un sérieux allié pour le dépistage mais aussi pour le suivi des patients grâce à l' enregistrement des données et des images. Il a coûté 100 000 euros à la clinique Pasteur dont le directeur Jérémy Graziani, promet d'autres investissements prochainement notamment en matière d'intelligence artificielle et de robotique.