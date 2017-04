A Besançon, la clinique Saint-Vincent, où l'un des médecins anesthésistes est soupçonné d'empoisonnements, assure qu'elle assumera ses responsabilités si certaines devaient lui être imputées par la justice. Notamment en ce qui concerne les éventuelles indemnisations de victimes.

La clinique Saint-Vincent sort de son silence dans l'affaire du médecin anesthésiste soupçonné d'empoisonnements. L'établissement assure qu'il assumera ses responsabilités si certaines devaient lui être imputées par la justice. Notamment en ce qui concerne les éventuelles indemnisations. La clinique réaffirme son soutien aux victimes et à leurs proches, aux équipes médicales et soignantes de l'établissement. Mais se veut totalement neutre sur le fond de l'affaire.

La Direction défend son personnel

Valérie Fakhoury, la directrice de Saint-Vincent, a reçu la presse ce vendredi, "par respect pour les victimes", dit-elle. Ces victimes et familles de victimes peuvent avoir l'impression que la clinique leur montre du désintérêt. "C'est tout le contraire" affirme la responsable, qui souhaite que l’enquête avance au plus vite. Sur l'affaire en elle-même, la Direction se refuse à tout commentaire, en raison du secret de l'instruction et pour ne pas entraver le travail des enquêteurs. Mais la clinique veut aussi mettre les choses au point, face à ce qu'elle appelle "la cacophonie des scénarios alternatifs et des accusations sans fondements". Valérie Fakhoury prend la défense du personnel et des médecins. "Par rapport à toutes les attaques dont nous avons pu être victimes, précise-t-elle, lorsqu'on dit que n'importe qui, peut faire n'importe quoi, je pense que les personnes ne peuvent pas le recevoir sereinement et agréablement. Donc en effet je pense qu'il faut que l'on puisse savoir que les personnes font leur travail de façon tout à fait professionnelle et ne font pas n'importe quoi".

Pas de baisse de la fréquentation

Une manière comme une autre de dire que l'établissement n'a rien à se reprocher. Selon les chiffres communiqués par Saint-Vincent, la clinique n'a pas souffert d'une baisse de fréquentation depuis que l'anesthésiste a été mis en examen le 6 mars 2017. Elle n'a enregistré qu'une seule annulation et elle a accueilli au mois de mars, 3.350 patients, c'est autant qu'en mars 2016.