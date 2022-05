"La colère, ce sera pour plus tard" : les parents de la petite Tourangelle contaminée par une pizza témoignent

Leslie et Mickaël, près de l'hôpital Clocheville de Tours, où ils passent le plus clair de leur temps.

Le 30 mars dernier, quand ils avaient témoigné sur Franceinfo, Mickaël et Leslie passaient presque toute la journée au chevet de leur fille, plongée dans la coma à l'hôpital Clocheville de Tours, après avoir mangé une pizza Buitoni deux semaines plus tôt. À l'époque, le lien entre les douleurs aux reins et à l'estomac de Bérénice, âgée de 7 ans, et ce qu'elle avait ingurgité dans son estomac n'était pas encore établi. C'est désormais le cas. La petite fille a été contaminée à l'E.Coli et ses parents ont porté plainte.

Quatre semaines plus tard, Bérénice va mieux, que ce soit au niveau rénal, neurologique. ou cardiaque. Elle est sortie du coma, après deux semaines de sédation profonde et une semaine de réveil difficile. Pour ses parents, c'est déjà une première victoire. "On est passé par toutes les émotions, explique Mickaël, le papa. Il y a d'abord eu la peur de ne perdre notre fille, l'impuissance face à ce qu'elle endurait, l'incompréhension car on se demandait pourquoi ça tombe sur elle. Et puis aujourd'hui, il y a une forme de soulagement."

On se souviendra toujours quand elle sourit pour la première fois après son réveil

Avec sa femme Leslie, il tient à rester digne. Malgré la fatigue des allers-retours entre la maison de la banlieue de Tours pour s'occuper de la grande et l'hôpital pour veiller sur la petite dernière. Malgré la souffrance psychologique accumulée depuis deux mois. "On a beaucoup encaissé. Il faut savoir que la maladie a attaqué le système neurologique de Bérénice et quand elle me disait : 'Non, ce n'est pas toi ma maman, je veux voir ma maman'. Eh bien, c'est trop choquant d'entendre ça en tant que parent. C'est dur. Elle ne nous reconnaissait plus et on ne reconnaissait plus notre fille. Elle n'avait plus d'expression, plus rien", assure Leslie.

Le plus dur est passé, désormais. "On se souviendra toujours quand elle sourit pour la première fois après son réveil, raconte la maman, aux bords des larmes. Elle a mis du temps mais c'est une émotion incomparable. C'est comme si votre nourrisson vous souriait pour la première fois. C'était la nuit, je lui lisais son livre préféré et elle m'a souri. Et là, on s'est dit qu'on pouvait croire un peu à des jours meilleurs."

Des séquelles physiques

Tout n'est pas parfait car Bérénice a toujours cette nécrose à la jambe causée par un œdème. Un dommage collatéral de ce qu'elle a subi pour combattre la maladie, et qui la contraint à partir deux fois par semaine au bloc pour changer le pansement. Et les cellules mortes dans ses reins l'obligeront peut-être, quand elle sera adulte, à prendre un traitement à vie ou subir une greffe. Tout ça, à cause d'une pizza. Mais Mickaël refuse de basculer dans la colère. "Il y en a un peu, forcément, mais elle n'est pas exacerbée. La colère, ce sera pour plus tard. Je pense que je rentrerai dans une furie le jour où l'enquête commencera, quand on aura les aveux ou pas des responsables. Car pour l'instant, il n'y a rien, il n'y a même pas de juge d'instruction nommé, ce qui est hallucinant. Mais pour l'instant, je me focalise sur ma fille uniquement", explique le papa, toujours en arrêt maladie, alors que la maman, elle, a repris à temps partiel. Le matin, elle va au travail. Et l'après-midi, à l'hôpital.

"L'autre jour, avec Bérénice, on regardait la télévision dans sa chambre d'hôpital, poursuit le papa. En tombe sur une publicité qui parle d'une pizza. Je la vois regarder avec beaucoup d'interrogations, très circonspecte. Et je lui dis : 'Tu sais, ce n'est pas parce que tu as mangé une pizza qui t'a rendu malade qu'on ne mangera plus jamais de pizzas.' Je lui ai dit qu'on en mangerait des pizzas faites autrement, qu'on irait les chercher dans une petite camionnette ou qu'on les ferait nous-mêmes. Mais qu'on n'en achèterait plus en surgelé."

Mickaël et Leslie ne savent toujours pas quand ils seront de nouveau quatre à la maison car les médecins ne donnent aucune date de sortie de l'hôpital. Pour la maman, se projeter est devenu trop compliqué. "Dans cette histoire, on a appris à vivre au jour le jour, même s'il m'arrive un peu de penser à ce qui pourrait arriver plus tard. Mais je n'arrive pas à m'imaginer le jour où nous serons tous réunis. La maison, c'est vraiment ma bête noire. J'y suis à peine deux heures par jour et ça me va bien, c'est mon mari qui s'occupe le plus de notre aînée. La maison, ce n'est plus représentatif de notre famille."