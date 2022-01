La colère d'un papa, son fils incarcéré à Béziers a été condamné deux fois pour les mêmes faits

En 2012, Amine Meslem prend la fuite en Algérie, sa compagne vient de porter plainte contre lui pour des violences (coups de couteau) commises à Toulouse. Sous le coup d'un mandat d'arrêt international, il est interpellé quelques mois plus tard. Les accords entre la France et l'Algérie ne prévoient pas d'extradition, mais en revanche la justice algérienne s'engage à organiser un procès en Algérie pour les faits reprochés. La justice française transmet tout le dossier à la justice algérienne. Ainsi, en 2016, Amine Meslem est condamné à 18 mois de prison, une peine qu'il a déjà exécutée (il est en prison depuis 22 mois), il ressort libre.

Mais le mandat d'arrêt international d'Interpol court toujours, et en voulant revenir en France, il est de nouveau interpellé. Et malgré le procès, la condamnation et la peine exécutée en Algérie, Amine Meslem est de nouveau jugé par la cour d'Assises de Toulouse puis par la cour d'appel du Tarn, il est condamné à 17 ans de réclusion criminelle pour tentative d'assassinat. La justice française n'a manifestement pas eu la même perception du dossier que la justice en Algérie. Le recours devant la cour de Cassation n'a rien donné.

Aujourd'hui la famille d'Amine Meslem (qui est en prison depuis 7 ans) se bat pour obtenir sa libération au nom du droit international qui dit qu'on ne peut pas être condamné deux fois pour les mêmes faits (même dans deux pays différents)

La justice française ne devait pas le rejuger, c'est une convention entre la France et l'Algérie, comment une telle injustice est-elle possible ?

"On est en colère parce qu'il a été jugé et condamné en Algérie, il a purgé sa peine. En rentrant, il a été de nouveau mis en examen, mais cette fois ci, c'est un acharnement. Il a été condamné à 17 ans de prison. Vous vous rendez compte ? C'est une affaire qui aurait dû passer en correctionnelle parce que la victime n'a rien du tout. C'est que des griffures. Elle le reconnaît maintenant, elle dit à ses amis qu'elle a menti, mais elle ne peut plus revenir en arrière. Elle reconnait qu'elle a menti."

"La justice est souveraine. C'est une convention votée par la France et l'Algérie. La justice française ne devait pas le rejuger, elle avait transmis tous les documents à la juste en Algérie et elle était d'accord pour qu'il soit jugé en Algérie ! Comment peut il exister une injustice aussi inouïe en France ? Et le garde des Sceaux ? Je ne comprends pas pourquoi il ne fait rien alors que c'est le garant du bon déroulement de la justice française, ce n'est pas possible une injustice pareille !"

Tahar Meslem, le père d'Amine Copier

La famille a été défendue notamment par l'avocat montpelliérain Luc Abratkiewicz qui n'a pas réussi à faire entre raison à la justice. Selon lui si la France a tenu absolument à rejuger son client malgré les accords entre la France et l'Algerie, c'est que la peine prononcée en Algérie n'était pas suffisante à ses yeux. Toute la question étant de savoir s'il s'agissait de violence ou de tentative de meurtre.

Il s'agissait à mon sens de violences conjugales qui ne justifiaient pas une peine de 17 ans de prison

"Ce que je constate, c'est que les magistrats appliquent des règles, voire les détournent, alors même qu'il y a des conventions entre les deux pays. Je pense que les magistrats sont là pour appliquer la loi, le Code pénal, mais aussi les conventions internationales qui, effectivement, portent atteinte à la petite souveraineté judiciaire. Je crois que dans le cas de M. Meslem, il y a eu une réaction épidermique parce qu'ils ont estimé que la justice algérienne n'avait pas tapé assez fort. Le dossier est un dossier de violence. La justice française a estimé qu'il y avait une volonté de tuer, il a donc été poursuivi pour tentative de meurtre. Et la justice algérienne, de façon plus restrictive, a estimé qu'à aucun moment il n'y avait des éléments qui permettaient de caractériser une tentative de meurtre. Par contre, elle a estimé qu'on était en présence de violences, de violences aggravées et a prononcé une peine qui correspond à des faits de violence. La violence conjugale est bien sûr détestable. Ça justifie une condamnation, mais ça ne justifie pas une condamnation à 17 ans de réclusion criminelle. En France en général, ces peines sont prononcées lorsqu'il y homicide, lorsqu'il y a mort d'homme. Là, ce n'est pas le cas."

L'avocat montpelliérain Luc Abratkiewicz ne comprends pas un tel acharnement Copier

Dans une affaire similaire l'avocat montpelliérain Luc Abratkiewicz avait obtenu gain de cause : son client algérien avait été condamné en Algérie pour un meurtre commis à Montpellier en 2011, arrêté de nouveau en France, il devait de nouveau être jugé, mais l'avocat avait obtenu sa libération au nom du "non bis in idem" : on ne peut pas condamner une personne deux fois pour les mêmes faits.

On ne peut pas être condamné deux fois pour les mêmes faits, c'est une question de bon sens

"Les cas étaient identiques, à savoir un individu de nationalité algérienne qui commet des faits en france et qui s'enfuit dans son pays. L'extradition n'est pas possible, mais il y a toute une procédure qui permet effectivement, dans ce cas là à l'Algérie, de juger le ressortissant sur la base de la procédure française. Avec, bien sûr, une contrepartie. C'est qu'ensuite, le personne, lorsqu'elle revient en France, ne peut pas être condamnée. C'est pourtant simple sur le principe juridique, ça s'appelle Non bis In Idem. On ne peut pas être condamné deux fois pour les mêmes faits. C'est une question de bon sens. Il y a une convention franco- algérienne qui le prévoit et dans le cas de M. Meslem, la justice algérienne n'a pas voulu entendre ces arguments. La Cour de cassation a remis le dossier à la poubelle sans l'examiner, alors même qu'à Montpellier, dans un cas identique, j'ai obtenu gain de cause. C'est assez troublant. "

L'avocat montpelliérain Luc Abratkiewicz estime que le droit international n'a pas été appliqué et ne comprend pas Copier

Aujourd'hui la famille d'Amine Meslem continue de se battre auprès du garde des sceaux en France (elle a récemment interpellé le ministre en visite à Toulouse et a réussi à lui faire passer son dossier, mais n'a pas eu de nouvelles depuis) mais aussi auprès du ministère des affaires étrangères et du ministre de la justice en Algérie pour obtenir la libération d'Amine incarcéré depuis 5 ans maintenant à la prison de Béziers (plus les deux ans de détention effectués en Algérie)

Amine Meslem est en prison depuis 7 ans maintenant - T.Meslem