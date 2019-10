La colère d'une éleveuse après la mort de l'un de ses chevaux touché par la balle d'un chasseur

Montarnaud, France

Christiane Boudet a les mâchoires qui se serrent quand elle montre l'endroit où mercredi elle a trouvé Freedom Bob Dandy, son cheval de 7 ans, couché sur le flanc dans son pré à Montarnaud. Le cheval était mort, touché par une balle de fusil de chasse, ce que le vétérinaire a confirmé.

"Je suis en colère contre les chasseurs : ça devait arriver !"

Christiane Boudet élève avec son mari des chevaux de race américaine dans son domaine de la Fleurière , situé entre Montarnaud et Vailhauquès. Ils en ont une quarantaine et proposent également des cours d'équitation. Elle a tout de suite fait le rapprochement avec la battue administrative aux sangliers qui était organisée ce matin là.

Au-delà de l'émotion suscitée par la mort de son cheval qu'elle a fait naître, Christiane veut savoir comment cela s'est passé. Elle dénonce l'attitude irrespectueuse de certains chasseurs. "Combien de fois on prend des plombs sur la tête, on trouve des clôtures cassées, je ne dis pas tous mais beaucoup de chasseurs ne respectent rien."

Le président de la société de chasse de Montarnaud qui organisait la battue parle d'un regrettable accident de chasse, un tir sur un sanglier qui aurait ricoché.

Le chemin de Saint-Jacques de Compostelle traverse son domaine

"Je veux bien qu'ils ne l'aient pas fait exprès, mais on ne tire pas n’importe comment, on fait attention à l'environnement ! s'emporte Christiane qui pose la question : "Et si cela avait été une personne ?", et elle montre du doigt un randonneur qui passe sur le chemin le long du pré ou se trouvait le cheval, "c'est le chemin de Saint-Jacques de Compostelle quand même" ajoute-t-elle.

Chrstiane Boudet est très en colère :" Çà devait arriver" Copier

Aux côtés de Christiane Boudet où elle a retrouvé son cheval mort Copier

Un des chevaux qui était dans le pré © Radio France - Pascale Viktory