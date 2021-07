La colère d'une mère de victime : "La ville ne veut pas d'un monument sur la Prom' et veut gommer l'attentat"

Anne Murris se bat depuis 5 ans. Le 14 juillet 2016, sa fille Camille est morte, tuée par ce camion fou. Anne Murris milite pour qu'un monument soit installé sur la Prom' et qu'un centre de la mémoire et de recherche sur le terrorisme se développe sur Nice et pas qu'à Paris. 5 ans après, elle met en cause la municipalité :

"La ville ne souhaite pas d'un monument sur la Prom' et ne veut pas s'investir. Je le déplore. _Il y a une volonté de gommer tout ça, ça fait tâche dans l'histoire de la ville_. Mettre en avant ce 14 juillet c'est donner de la visibilité à ce qu'il s'est passée."

Il aurait dû être inauguré cette année

"Il faut un monument physique en hommage aux victimes du 14 juillet. Il aurait dû être inauguré pour les 5 ans, nous voulions qu'il existe quelque chose sur la Prom' pour les victimes. _C'était un engagement de la ville, il n'a pas été respecté_."

La réponse de la ville : "Ce n'est pas nous qui bloquons"

Anthony Borré est le premier adjoint de Christian Estrosi : "Toutes les associations savent bien que nous cherchons la meilleure formule pour pouvoir mettre un monument, il y en a un à la Villa Masséna et nous cherchons maintenant à trouver un consensus avec les associations. Il faut parvenir à mettre d'accord toutes les parties. Ce n'est pas du côté de la ville que ça bloque."

L'attentat du 14 juillet 2016 a fait 86 morts, 400 blessés graves et 1683 victimes psychiques. Le fonds de garantie des victimes (FGTI ) a déjà pris en compte 2 429 victimes directes ou indirectes dont 85% ont reçu une indemnisation. 83 millions d'euros d'indemnités ont été versées aux victimes selon le FGTI.