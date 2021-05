La colère des élus côte-d'oriens après l'agression du maire d'Ouges

A Ouges au sud de Dijon, le maire Jean-Claude Girard aurait été agressé ce dimanche soir pour avoir simplement demandé à un jeune de ne pas rouler avec son quad sur les bords du canal : d'après le Bien Public, le jeune en question aurait ensuite rameuté des proches pour en découdre. Résultat : deux jours d'ITT pour l'élu, et un administré venu le soutenir lui aussi blessé dans l'affaire.

Consternation et condamnation

Sur les réseaux sociaux, les maires de toute la France réagissent à cette agression, à commencer par François Rebsamen, le maire de Dijon, "consterné et en colère" sur son compte Twitter. Il réclame "l'interpellation et la condamnation" au plus vite des agresseurs. "S'attaquer à un maire, c'est bafouer les valeurs de la république" dit-il.

Ludovic Rochette le président des maires de Côte-d'or est sur la même ligne : il évoque des actes inacceptables.

La condamnation est du reste générale chez les élus de Talant, de Gevrey, chez François Patriat également le sénateur de Côte-d'Or..

Et comme on est en pleine campagne électorale, les mots se font plus forts et plus durs à mesure que l'on se déplace plus à droite sur l'échiquier politique. Chez Julien Odoul, candidat de l'extrême droite aux élections régionales en Bourgogne-Franche-Comté, on parle carrément de "racaille" et "d'ensauvagement des petites communes". L'affaire traverse même les frontières côte-d'oriennes, les élus de plusieurs communes d'Ile-de-France et même des Alpes Maritimes apportent eux aussi leur soutien à Jean-Claude Girard.