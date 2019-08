La colère des habitants de la cité Maison Blanche à Marseille sans logement

Marseille, France

Depuis l'incendie vendredi dernier dans l'immeuble de la cité Maison Blanche à Marseille, certains habitants vivent à l'hôtel. Le collectif de la Maison Blanche a fait pression sur la mairie pour obtenir une nuit de plus, ce lundi, pour héberger les sinistrés à l'hôtel.

Une dernière nuit d'hôtel

Le feu a brûlé une partie de l'immeuble, vendredi, situé boulevard Danielle Casanova dans le 14eme arrondissement de Marseille. 24 appartements ont été touchés et une soixantaine de personnes concernées. Une partie des habitants de la cité sont désormais sans logement. C'est le cas de Farid, qui habite au 2e étage avec sa femme et son fils : "Je n'ai pas de maison, pas de solution de logement. Ils m'ont donné un hôtel aujourd'hui c'est fini. Je suis en colère." Sa femme a récupéré un ventilateur, les papiers de la famille et quelques habits.

Malika a ses parents âgés de 74 et 65 ans qui habitent au 8e étage. Leur fille est choquée par l'attitude de la mairie : "Heureusement mon père est assuré il a une chambre d’hôtel pour 5 jours. J'ai remarqué qu'il n'y a aucun soutien administratif pour leur dire comment faire. Ils ont été complètement laissés à l'abandon. Vous avez des collectifs qui ont fait le maximum pour aider les personnes. Ils n'ont pas envoyé la mairie pour aider ces familles."Aujourd'hui certains habitants disent ne plus vouloir réintégrer l'immeuble.