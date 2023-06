La colère des habitants de la Paillade au lendemain des violences urbaines

"J'ai tout vu de chez moi et ce qui m'inquiète, c'est l'âge des gamins que j'ai vu ! Entre huit et treize ans !" Samia est encore bouleversée par la nuit de violences qu'elle a vu passer sous ses fenêtres du quartier de la Paillade. Des voitures incendiées, des arbres brûlés, des arrêts de trams saccagés. Au centre commercial Saint-Paul, la vitrine du magasin ALDI a été fracturée et le commerce a été en partie pillé, le bureau de tabac a lui aussi été dégradé.

ⓘ Publicité

Enfin, le bureau de police de la Paillade a été pris pour cible, la vitrine a été brisée.

Les émeutiers, 300 personnes selon le préfet de l'Hérault, Hugues Moutouh, ont également formé des barricades avec des palettes. Tout a brûlé.

Samia ne comprend pas, "ces jeunes sont des enfants du quartier, ils détruisent le lieu de vie de leurs parents, de leurs familles !". Sofia, restée sur le parking du centre commercial pour parler et tenter d'analyser tout ce qui s'est passé renchérit "on est déjà dans la galère, la plupart des gens d'ici vit sous le seuil de pauvreté, ils ne se rendent pas compte que ce qu'ils font, ça empire les choses. Il ne fallait pas faire toutes ces dégradations. Il faut que ça s'arrête !"

Mourad, 16 ans, n'est pas loin, il écoute et prend la parole, " les jeunes de la Paillade ont vu que tous les jeunes des autres quartiers ont fait quelque chose, du coup, c'est obligé, c'est la fierté, c'est l'honneur, le message c'est qu'on est pas des victimes, c'est pour la justice, c'est tout. C'est pas normal que le policier tire sur un jeune comme ça qui n'avait pas d'arme ni rien du tout." Pour Samia, c'est surtout "devenu une mode", elle les a vus avec leur smartphone, "maintenant, on caillasse, on lance des mortiers, on insulte et on se filme."

Sofia espère le retour au calme et appelle à la responsabilité des parents, "mais que font vos enfants de 12, 13, 14 ans dans la rue le soir ?" Elle comprend la réaction de ces jeunes après la mort de Nahel, "je suis maman, je comprends ce qui se passe, je comprend la colère, c'était une exécution quand même, mais pas comme ça, pas avec autant de violence. ça va être pire, les policiers vont être encore plus durs".

Abou, un commerçant de Saint-Paul est désabusé, "c'est catastrophique, on n'y peut rien et ça nous tombe dessus. Maintenant, il faut laisser faire la justice. Le policier a été arrêté, il va être jugé. Il faut respecter la loi".

Des abribus ont été vandalisés © Radio France - Claire Moutarde

loading

loading

loading