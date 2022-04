Les habitants de Saint-Nicolas à Laval sous le choc, après une nouvelle nuit de violence dans le quartier

Le quartier Saint-Nicolas à Laval a été confronté des affrontements entre un groupe de jeunes et les forces de l'ordre pendant deux nuits consécutives. Voitures incendiées et barricades dressées sur la chaussée : les habitants en ont ras-le-bol. Le maire, Florian Bercault, les a rencontrés ce lundi.

Tout est parti d'une interpellation d'un jeune de 18 ans samedi 16 avril pour "délits et outrages envers les forces de l'ordre", selon la préfecture de la Mayenne. Des violences ont débuté dans la nuit de samedi à dimanche dans le quartier Saint-Nicolas à Laval : au moins sept voitures ont été incendiées, une vingtaine au total ont été dégradées. La nuit suivante a été également très agitée. Selon une source policière, deux personnes ont été interpellées dans la nuit de dimanche à lundi.

"Franchement, ça fait peur"

Les habitants de Saint-Nicolas ne parlent que des événements de la veille ce lundi 18 avril, beaucoup d'entre eux sont encore sous le choc. Un peu avant minuit, dans la nuit de dimanche à lundi, des affrontements ont éclaté entre une cinquantaine de jeunes et les forces de l'ordre. De nombreux habitants ont pu assister à cette scène, impuissants depuis leur fenêtre. C'est le cas de Martine*, qui a tout vu depuis son appartement. Son prénom a été modifié, car elle s'inquiète des représailles. "Ça courait partout avec des battes de baseball. Il y en a qui se cachaient entre deux voitures ... C'est un truc de fou", décrit cette habitante qui vit à Saint-Nicolas depuis 1995.

Les pétards, les cris, les battes de baseball, les barres de fer.

Martine, une habitante du quartier encore sous le choc

Alexis vit dans la même tour d'immeuble et n'en revient toujours pas. "Je suis resté jusqu'à 2h30 matin à ma fenêtre. On a vu la police envoyer des grenades. On se serait cru dans une grande cité à Paris ou à Marseille ou à Lyon, alors qu'on est à Laval qu'à Laval. Faut pas oublier qu'à 200 mètres, il y a des vaches", s'indigne ce quadragénaire.

Un agent municipal a mis plus de deux heures à nettoyer les traces de violences dans le quartier et ramasser les débris de mobilier incendiés, ce lundi 18 avril. © Radio France - Maïwenn Bordron

Les affrontements ont laissé des traces dans le quartier : des poubelles calcinées, un banc incendié. Un agent municipal a même ramassé des pavés sur les lieux des violences, "prêts à être utilisés comme projectiles je suppose", affirme-t-il. Selon lui, deux barricades ont été dressées sur la chaussée, fabriquées à partir de morceaux de bac jaune dédié au tri sélectif. D'après plusieurs témoignages d'habitants, les jeunes impliqués dans ces violences sont âgés d'une quinzaine d'années. "C'était très impressionnant. Il y avait beaucoup de personnes aux fenêtres. C'était choquant. Franchement, ça fait peur quand même parce qu'il y a beaucoup de petits dans le quartier", regrette Nakady, une habitante de 15 ans. La jeune fille pointe du doigt les conséquences que ces violences auront pour le quartier : "On va avoir une très mauvaise image, alors que nous, on n'a rien demandé, ce n'est pas notre faute", déplore-t-elle.

On a passé pratiquement toute la nuit à la fenêtre pour voir si la voiture n'avait pas brûlé.

Thierry, un habitant de Saint-Nicolas

Aucune voiture n'a été incendiée dans la nuit de dimanche à lundi, contrairement à la nuit de samedi à dimanche. Certains habitants, comme Thierry*, ont quand même surveillé leur véhicule toute la nuit. "Quand tout va être brûlé, c'est pas eux qui vont payer. Et nous, on fait comment pour s'acheter une voiture? On n'a pas les moyens de racheter notre voiture. On ne peut pas dialoguer puisqu'on se fait insulter ... Tous les gens, ils ont peur, alors ont leur fenêtre, ils attendent que ça se passe", s'emporte le quinquagénaire.

Face à ces violences, le maire de Laval, Florian Bercault a décidé d'aller à la rencontre des habitants de Saint-Nicolas ce lundi après-midi. Il souhaite notamment renforcé la présence des médiateurs dans le quartier. De nombreux jeunes avec qui il a pu échanger lui ont fait part de leur souhait d'avoir un local pour se retrouver.

Les prénoms ont été modifiés.