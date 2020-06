La colère des habitants des Liserons à Nice : "Rien n'a été fait pour lutter contre le trafic de drogue"

Après la fusillade dimanche soir qui a fait trois blessés dans la cité niçoise, Fouzia Ayoub, secrétaire générale du groupe "Un Autre Avenir pour Nice" à la mairie de Nice et originaire du quartier, affirme que "rien n'a jamais été fait" contre le trafic.

Le quartier des Liserons défraye régulièrement la chronique en tant que plaque tournante de la drogue, la police y fait des descentes régulières. Dernière en date dimanche soir : une fusillade s'est produite, opposant des communautés. Le maire de Nice a annoncé l'arrivée d'une compagnie de CRS pour filtrer les entrées et sorties du quartier.

"Rien n'a été fait pour lutter contre le trafic de drogue."

Fouzia Ayoub, secrétaire générale du groupe "Un Autre Avenir pour Nice" à la mairie de Nice et originaire du quartier, déplore une situation qui se dégrade et l'inaction des pouvoirs publics. "Il y a sept mois, on a inauguré un dojo pour les enfants du quartier, sauf que sur les murs du dojo, vous avez les tarifs de toutes les drogues qui sont affichés, dénonce l'ancienne habitante du quartier. Est-ce que vous enverriez vos enfants dans ce dojo ?"

Depuis lundi soir une compagnie de CRS est en place et surveille 24 heures sur 24 les entrées et sorties de la cité.

