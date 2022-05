La colère des magistrats au tribunal de Pau

Fabrice Noirez, juge des libertés et de la détention, et Christine Loubet, juge aux affaires familiales au tribunal de Pau

Des juges et des greffiers usés. Le mouvement a été suivi dans toute la France ce mardi et notamment à Pau. Les dossiers qui devaient être jugés au tribunal ont été en partie reportés. Des renvois qui montrent à quel point la justice est débordée, des renvois fixés au début d'année prochaine, en janvier ou février 2023. À Pau, on compte une vingtaine de magistrats mais cela reste insuffisant pour tout gérer selon eux.

Manque de magistrats, des délais qui s'allongent

"À Pau, par exemple, il manque quatre magistrats par rapport à l'effectif théorique prévu par le ministère de la justice", détaille Fabrice Noirez, juge des libertés et de la détention à Pau. Selon lui, c'est une charge de travail qui se répercute sur ceux qui sont présents. Concernant les greffes, personnels indispensables au bon fonctionnement de la justice, "cinq à six postes ne sont pas pourvus actuellement" poursuit Fabrice Noirez. Comme pour les médecins, c'est la conséquence d'un nombre insuffisant d'admis aux concours pour ces professions.

Christine Loubet, juge aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Pau, déplore une dégradation des conditions de travail : "On a l'impression de ne plus être à la hauteur des tâches qui nous incombent, à savoir de rendre la justice, dans des délais raisonnables et de la meilleure façon possible." Elle regrette l'encombrement des audiences déjà surchargées et ce au préjudice des justiciables, auteurs ou victimes. Certains dossiers ont bien sûr été jugés ce mardi. Il s'agit des affaires non décalables, les dossiers pour lesquels les victimes étaient présentes, et les dossiers où des interprètes étaient mobilisés. En novembre 2021, une juge s'était suicidée à Lille, un événement marquant pour la profession qui verbalise de plus en plus ses souffrances.