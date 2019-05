La colère et les questions des parents d'élèves d'une classe de CP de Chennevières après la plainte contre un animateur

Chennevières-sur-Marne, France

C'est une semaine très particulière à l'école élémentaire Jacques-Doré de Chennevières-sur-Marne (Val-de-Marne). Avant la rentrée scolaire, une plainte a été déposée contre un animateur de la ville pour agression sexuelle. L'enquête menée par la sûreté territoriale est en cours. Selon plusieurs témoignages, l'animateur âgé de 19 ans aurait commis des attouchements sur une enfant de six ans scolarisée en CP. Les parents d'élèves expliquent également avoir fait remonter quelques jours avant, des faits impliquant cet animateur.

L'animateur aurait aussi tapé les élèves avec un bâton, pris des photos, insulté les élèves

Au total, une quinzaine d'enfants auraient été victimes d'insultes, de coups ou de photos diffusées sur les réseaux sociaux par cet animateur. Selon une parent d'élève qui souhaite garder l'anonymat, "il semblerait, en effet, que plusieurs enfants ont remonté les mêmes faits : "ils nous embêtent quand on déjeune,il nous dit qu'on est moche, il nous tape avec un bâton". Devant l'école, Jérémy Di Stéphano, père d'une élève en CP explique "Je suis le papa d'une des victimes présumées, puisque ma fille auraient subie des violences de la part de cet animateur avec du matériel périscolaire, en l’occurrence un bâton qui se trouve dans la garderie et qui revient très souvent dans les descriptions des enfants. Ma fille aurait aussi été filmé dans les toilettes en train de se laver les mains et les dents. Ce que je n'accepte pas, c'est le manque de prise en considération de ces événements qui ont été remonté aux responsable de la mairie". Jérémy Di Stéphano a donc décidé de porter plainte pour "négligence". De son côté, le maire, Jean-Pierre Barnaud explique que ces faits ont bien été prises en compte puisque le lundi 15 avril, l'animateur en question a été vu pour lui rappeler quel était le comportement adapté. Concernant l'agression sexuelle présumée, une élève de CP qui dit avoir du mettre sa main dans le pantalon de l'animateur, elle a été signalée par les parents d'élève le mardi 16 avril, l'animateur a été suspendu le vendredi "à l'initiative de la mairie".

Le recrutement des animateurs mis en cause

Les parents d'élèves s'interrogent également sur le mode de recrutement de ces animateurs. Sur ce point, le maire, Jean-Pierre Barnaud explique que pour ces animateurs, qui ne travaillent que lors de pause méridienne et donc payé 200 euros par mois, le recrutement pose en effet problème. "Il est très difficile de recruter dans ces conditions des gens qui ont des diplômes d'un bon niveau, ce sont généralement des jeunes en formations et donc il n'est techniquement pas possible de recruter des animateurs ayant toutes les qualifications qu'on demande pour les animations de centre de loisirs par exemple".Seulement, l'autre point que soulèvent les parents, c'est le suivi des animateurs : "qu'il soit jeune et en formation, on peut l'entendre mais là où je suis surprise" explique cette mère de famille "c'est qu'il n'était pas encadré par un référent puisqu'il n'était pas présent ou au moins par un animateur plus expérimenté". La mairie précise qu'un nouveau poste va être créé au service jeunesse de la ville. Par ailleurs, désormais les animateurs de la ville ne pourront plus utiliser les téléphones portables.