La colère des puciers de Montreuil face à un projet de déménagement

C'est un vent de colère, et même de fronde, qui souffle sur le marché aux puces de Montreuil. Les puciers ne décolèrent pas après la présentation du projet de rénovation de la porte de Montreuil à la presse. S'ils sont pour une rénovation de cet espace, ils disent avoir découvert par la même occasion que le projet de déménagement du marché a été revu à la baisse.

Moins d'emplacements, plus d'aide

"Au départ, quand il a été validé par le grand jury, nous devions aller dans un bâtiment couvert, sur deux niveaux, explique Djamel Zidani, le président des puciers de Montreuil. Il devait y avoir 356 emplacements, près de 400 places de parking et une aide à la transition. Là, on découvre qu'il n'y aura plus que 200 places, aucune aide à la transition et ce n'est plus sur deux niveaux mais sur deux étages." Selon lui, le promoteur justifie ces modifications par des contraintes techniques de réalisation.

Malgré plus de jours d'ouverture, ces changements inquiètent parmi les puciers. Ils sont aujourd'hui 400 à Montreuil. "On va déjà devoir subir les années de travaux et après comment va-t-on décider qui va venir dans le nouveau bâtiment. Il manque des places. Quelle procédure va-t-on suivre ? C'est injuste. On a surtout l'impression que l'on veut la mort du marché aux puces", déplore Baptiste, dont la famille est installée sur le marché depuis quatre générations.

La menace de recours devant la justice

Le marché aux puces de Montreuil doit déménager vers un bâtiment couvert d'ici 2027 © Radio France - Théo Caubel

Les puciers ont décidé de ne pas se laisser faire et s'organisent pour mener la contestation. Ils ont déjà envoyé une lettre à la maire de Paris, Anne Hidalgo pour "l'alerter" sur la situation. Ils sont également en train de se concerter pour trouver un avocat. Les puciers menacent de déposer des recours devant la justice si le projet n'est pas revu.

Une réunion à la mairie du 20e est prévue ce mercredi 17 novembre. Elle doit réunir des représentants du marché aux puces de Montreuil, de la mairie de Paris et des élus de l'arrondissement. L'objectif est de trouver des compromis pour calmer la colère des puciers.