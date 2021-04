La colère du maire de Jonquières après la mort d'un garçon de sept ans, fauché par un chauffard

C'est très certainement un cocktail de vitesse excessive et d'alcool qui a conduit à la mort d'un petit garçon de 7 ans, devant chez lui, dimanche soir à Jonquières (Vaucluse). Le chauffard est un homme de 51 ans, un habitant de la commune, chauffeur routier. Ce n'est pas la première fois qu'il traverse le village à une allure beaucoup trop vive, d'après le maire. Louis Biscarrat donne même un chiffre : 110 km/h au lieu de 50, dimanche soir sur une ligne droite et étroite, en pleine campagne. L'élu parle aussi d'une alcoolémie très au dessus de la limite.

Excès de vitesse et état d'ébriété

À ce moment là, le petit garçon de 7 ans sort de chez lui pour se rendre dans la maison voisine, du même côté de la route. Il est percuté de plein fouet, projeté à plusieurs dizaines de mètres de là. Les pompiers et le SAMU arrivent sur place, un hélicoptère de la sécurité civile est en route mais il n'a pas le temps d'intervenir, le garçon succombe sur place à ses blessures. Le maire de Jonquières s'est immédiatement rendu sur les lieux de l'accident.

"C'est comme si vous aviez mis une arme à feu entre les mains de ce conducteur", Louis Biscarrat, maire de Jonquières

"Je ressens d'abord une immense tristesse. Puis beaucoup de colère. La coupe est pleine. En tant que maire, je compte aller devant les tribunaux. D'après ce que m'ont dit les gendarmes, il roulait à 110 kilomètres à l'heure et il avait 3,6 grammes d'alcool dans le sang. On n'est plus dans le réel là ! C'est comme si vous aviez mis une arme, un pistolet entre les mains de ce conducteur. Ça mettra du temps, mais j'espère que les tribunaux seront à la hauteur de notre colère et surtout de notre tristesse", raconte Louis Biscarrat, très ému.

D'après les gendarmes de la compagnie d'Orange, le chauffeur était en effet en état d'ébriété. Il a été placé en cellule de dégrisement. Il sera présenté ce mardi au procureur de la République de Carpentras, qui aura en sa possession les analyses officielles et notamment la prise de sang.