Le maire de Krautergersheim en colère contre les autorités, après l'installation de gens du voyage

C'est une problématique que l'on retrouve chaque été en Alsace. 150 caravanes des gens du voyage se sont installés depuis plusieurs jours sur le terrain de foot et l'aire de loisir de Krautergersheim (ça représente un total de plus de 600 personnes). Membres de la communauté Action grand passage, ils sont en transit dans la région (ils iront ensuite à Mulhouse, puis dans les Vosges).

Au moins 10.000 euros de dégâts sur le terrain de foot

Delphine Bahloul la vice-présidente du club de foot de Krautergersheim, constate les dégâts réalisés par la centaine de caravanes sur le terrain d'entraînement. "Le terrain est complètement labouré, déplore-t-elle. Vous avez 10 à 15 centimètres de traces de pneus, ça n'est pas un parking, un terrain de foot. Il faut complètement le refaire, on en a pour 10.000 euros. Qui va payer ? On est pris en otages. Comment je vais expliquer aux parents des enfants du village que je ne peux pas faire les entraînements ?"

Delphine Bahloul, la vice-présidente du club de foot de Krautergersheim Copier

Les gens du voyage expliquent avoir été bien accueilli dans l'Aube et à Nancy, soit dans des aires d'accueil de grand passage ou sur des terrains privés, mis à disposition. Mais dans le Bas-Rhin, ils n'ont pas trouvé d'aire d'accueil assez grande et bien aménagée. "L'aire de Benfeld n'est pas praticable, explique un de leurs représentants. On est conscients que la commune où on s'installe en subit les conséquences. Mais depuis un an, on a fait des demandes en préfecture. Ils savent qu'on va passer, qu'on est cent familles. Il n'y a rien qui se fait. Toutes les communes se jettent la balle, personne ne nous veut et c'est pour ça qu'il n'y a pas de terrain correct pour nous accueillir. Au lieu d'avancer, on recule".

Un représentant de la communauté des gens du voyage installés à Krautergersheim Copier

La peur aussi d'un cluster

Le maire de Krautergersheim René Hoelt n'en veut pas aux gens du voyage, mais il dénonce l'inertie des pouvoirs publics coupables à ses yeux de ne pas prévoir des aires d'accueil assez grandes et bien aménagées dans le secteur. "Les aires d'accueil de grand passage dans la région sont souvent trop petites. L'une est infestée de moustiques, l'autre inondable. Vous camperiez sur ces emplacements là-bas vous ? D'un côté, on ne veut pas accepter les gens du voyage et de l'autre côté, on les met dans des emplacements qu'on ne peut pas fréquenter ".

Au début de l'été, une quarantaine de caravanes des gens du voyage s'étaient déjà installées au même endroit à Krautergersheim. René Hoelt tente de parlementer avec eux pour éviter qu'il y ait trop de dégâts et de déchets sauvages. Il veut éviter tout incident, tout en redoutant aussi l'apparition d'un cluster.

La froide colère du maire

Mais le maire de Krautergersheim ne décolère pas contre les autorités. "On me dit 'on ne peut rien faire', s'agace-t-il. Si personne ne peut rien faire, on continue à subir ? On va avoir tous les ans la même situation ? Ça fait 10 ans que je suis maire, 30 ans que je suis dans la vie publique, ça n'a pas bougé d'un iota. Qui nous dédommage ? Personne. Tout le monde s'assoit dessus. Comment je peux faire supporter aux citoyens de Krautergersheim la charge des dégâts ? Comprenez-vous le traumatisme qui est en train de s'installer. Comment voulez-vous qu'on ait encore confiance en des gens qui ne s'occupent pas de nous ?".

René Hoelt a déjà dû affronter la colère de ses concitoyens par rapport à cette installation des gens du voyage. "Je suis tellement révolté, ça me gave, lance-t-il. Les gens me disent 'puisque personne ne réagit, on ne va plus voter'. Et ensuite vous avez les politologues, les commentateurs, les grands professionnels de la politique qui se réunissent sur des chaînes télé et qui commencent à se gratter la tête pour savoir pourquoi il y a tant d'abstention".

La colère du maire de Krautergersheim René Hoelt Copier

Le gens du voyage annoncent qu'ils partiront de Krautergersheim dans deux semaines. Le maire prévoit d'entamer des travaux pour bloquer dans l'avenir l'accès du stade et de la zone de loisirs aux caravanes.