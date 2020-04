Coronavirus : la collecte des bacs et des sacs jaunes reprend petit à petit dans l'agglomération nantaise

Fini les sacs qui s'amoncellent dans votre cours ou votre garage. A partir de ce mercredi 22 avril, les bacs et les sacs jaunes vont à nouveau être collectés devant les habitations individuelles de l'agglomération nantaise. Dans un premier temps, seules 7 des 24 communes sont concernées. Couëron, Indre, Le Pellerin, La Montagne, Saint-Jean-de-Boiseau, Saint-Herblain et Nantes. Dans les 17 autres (Vertou, Bouaye, Sautron, Rezé, etc...), la collecte est prévue à partir du lundi 27 avril. La collecte des bacs et des sacs jaunes se fera chaque semaine aux jours habituels, comme avant le confinement. Les déchets seront ensuite acheminés et stockés à l'usine Arc-en-Ciel à Coueron avant que le tri ne redémarre le 4 mai prochain.

Quatre sacs jaunes au maximum par foyer et par collecte

Pour le bon fonctionnement des tournées, Nantes Métropole vous demande notamment "de déposer au maximum quatre sacs par foyer et par jour de collecte et de sortir vos bacs ou sacs jaunes au plus tôt la veille au soir du ramassage ou le matin avant six heures". Nantes Métropole précise également que "le ramassage des sacs jaunes Tri’sac, utilisés dans certains quartiers nantais, ne sera opérationnel qu’à partir du 18 mai".

Dans l'agglomération nantaise, les bacs jaunes étaient collectés depuis le 1er avril devant les immeubles d’habitat collectif et devant certains établissements comme la prison.