Yonne, France

Un lave-linge, deux sèche-linges, un Karscher, un nettoyeur-injecteur et un souffleur à feuille thermique : le butin est conséquent et le préjudice aurait pu atteindre plusieurs milliers d'euros. Trois cambrioleurs ont pillé la colonie de vacances de Saint-Fargeau, sur le lac du Bourdon, dans la nuit de vendredi à samedi.

Le fourgon arrêté 40 km plus loin

C'est un voisin qui donne l'alerte, vers 22 h 30, en apercevant une activité suspecte dans la colonie. Il compose le 17, le centre opérationnel de l'Yonne prend le relais et guide les gendarmes. Six patrouilles de l'Yonne et de la Nièvre se mettent en mouvement, pour intercepter le fourgon Peugeot des pilleurs qui file vers la Nièvre. La quinzaine de militaires réussit à prendre "en tenaille" le véhicule, et à l'arrêter sur la D957, entre Clamecy et Billy-sur-Oisy, à une quarantaine de kilomètres de la colonie.

Un cambrioleur très jeune

L'un des malfaiteurs, un Nivernais de 19 ans, a été arrêté et placé en garde-à-vue. Ses deux complices ont en revanche réussi à prendre la fuite. A ce jour, les investigations continuent.