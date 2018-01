Le tribunal correctionnel de Valence a rendu sa décision ce jeudi dans l'affaire opposant la Comédie de Valence à l'acteur Micha Lescot. La Comédie est condamnée à une amende de 10 000 euros avec sursis, et à payer plus de 6000 euros à l'acteur et à sa famille pour le préjudice et les dommages subis.

Pas assez de sécurité dans la mise en scène

Micha Lescot interprétait le rôle principal dans une mise en scène de "En finir avec Eddy Bellegueule" présentée dans le cadre du festival Ambivalence fin mai 2015. Trois représentations de cette lecture-spectacle prévues au gymnase de l'ancien IUFM de Valence. La mise en scène impliquait de monter sur le toit. Lors de la seconde représentation, Micha Lescot avait chuté de cinq mètres en passant à travers un dôme en plexiglas. Les blessures sont lourdes : côtes cassées, poumon perforé, trois mois d'arrêt de travail.

L'objet du procès était de déterminer si toutes les mesures de sécurité avaient été mises en œuvre comme il se doit par la Comédie. Les versions présentées lors de l'audience de novembre 2017 par le metteur en scène d'un côté et l'acteur de l'autre s'opposaient.

Le tribunal correctionnel a tranché et visiblement estimé que la Comédie n'avait pas rempli toutes les obligations de sécurité qui lui incombent.