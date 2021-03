La commercialisation de la fibre à Pierrelatte retardée en raison de l'incendie volontaire

Le 23 mars prochain les opérateurs devaient lancer la commercialisation de la fibre à Pierrelatte. Le réseau appartient à Ardèche Drôme Numérique (ADN), le syndicat mixte qui installe la fibre dans nos deux départements. Cette commercialisation est repoussée à plus tard sans qu'ADN ne donne de date. 1000 foyers auraient pu être raccordés.

Dimanche vers 4 heures et demi du matin, un incendie volontaire a endommagé des chambres téléphoniques à Pierrelatte. Le réseau mobile, fixe et internet a été fortement perturbé à Pierrelatte et à Valence. Ce lundi soir, 1500 clients d'Orange était encore touchés dans ces deux communes.

Pour ADN, il n'y a pas de clients touchés mais une commercialisation retardée. Le syndicat mixte va porter plainte.