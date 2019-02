La commission d'enquête du Sénat demande des poursuites pour "faux témoignage" contre Alexandre Benalla

La commission sénatoriale qui enquête sur l'affaire Benalla depuis le 23 juillet dernier a rendu ce mercredi ses conclusions. Elle demande des poursuites judiciaires contre l'ex-collaborateur d'Emmanuel Macron et contre Vincent Crase, pour "faux témoignage". Dans une lettre adressée au président du Sénat Gérard Larcher, la commission met également en cause le témoignage de trois hauts responsables à l'Elysée, Patrick Strzoda, Alexis Kohler et le général Lionel Lavergne, les soupçonnant d'"omissions, incohérences" et "contradictions".

Alexandre Benalla a été placé en détention provisoire, mardi soir. Il lui est reproché d'avoir violé son contrôle judiciaire, qui lui imposait notamment de ne pas rencontrer Vincent Crase, l'autre personne mise en cause dans l'affaire des violences présumées du 1er mai à Paris. Mediapart a en effet transmis à la justice un enregistrement clandestin daté du 26 juillet, dans lequel on entend une conversation entre les deux hommes, alors que leur contrôle judiciaire leur interdisait de communiquer.

► Plus d'infos à venir...