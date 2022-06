La commission de discipline de la LFP sanctionne lourdement l'ASSE après les débordements de la relégation

La commission de discipline de la Ligue de football professionnel a rendu sa décision concernant les débordements qui ont suivi le match de la descente entre l'ASSE et Auxerre le 29 mai. Le club écope de trois points de pénalité et de quatre matchs à huis clos.

Juste après le but du capitaine d'Auxerre, des centaines de supporters avaient envahi la pelouse du stade Geoffroy Guichard.

La commission de discipline de la Ligue de football professionnel a rendu sa décision après les débordements du 29 mai lors du match de barrage entre l'ASSE et l'AJ Auxerre. Après le 5ème tir au but réussi du capitaine auxerrois Birama Touré, des centaines de supporters avaient envahi la pelouse du stade Geoffroy-Guichard. Des fumigènes avaient aussi été tirés en direction des tribunes, provoquant par endroits des incendies, pour un préjudice total estimé à près de 600 000 euros.

Trois points de pénalité et quatre matchs à huis clos à Geoffroy-Guichard

Face à la gravité de ces événements, le commission de discipline a décidé de sanctionner les Verts et d'infliger au club six points de pénalité, dont trois avec sursis, pour la saison de Ligue 2 qui commence le 30 juillet face à Dijon. Mais l'ASSE écope également de six matchs à huis clos au stade Geoffroy-Guichard, dont deux avec sursis.

Cela veut dire que les rencontres face à Nîmes, Le Havre, Bastia et Bordeaux (où une autre équipe) se joueront sans public dans le Chaudron.

Calendrier de l'ASSE.

L'ASSE ne fera pas appel de cette décision

Dans un communiqué, le club explique qu'il ne fera pas appel de cette décision. "Le club en appelle à la responsabilité de chacun afin que ces actes inqualifiables ne se reproduisent plus jamais à Geoffroy-Guichard", peut-on lire dans le communiqué, après avoir rappelé que ces événements ont terni l'image des Verts et que des plaintes ont été déposées.