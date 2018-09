Pau, France

La communauté d’agglomération Pau Béarn Pyrénées va créer une police intercommunale. Le Bureau des maires, s'est réuni le 6 septembre, la semaine dernière, pour asseoir ce projet. C'est une force d'intervention de sept policiers. Une unité que les communes pourront solliciter ponctuellement. Les premières patrouilles sont prévues pour Mars 2019.

Contre les cambriolages et les incivilités

Cela consiste en gros à faire ce que la police nationale ne fait plus ou ne peut plus faire. Par exemple : un chahut chronique sur le parking de la salle des fêtes. Un peu de fumette dans les parcs, ou une recrudescence des cambriolages sur un quartier ou un lotissement. Les maires peuvent faire appel à cette police intercommunale, qui viendra patrouiller. Ils seront 7 agents donc, formés, armés et équipés. Il s'agit en fait d'une force de renfort. Mais chaque commune garde sa police municipale. Et pour les petits villages qui n'en ont pas, cette police peut être une solution.

26 sur 31 maires sont partants

Sur l'agglomération, 26 maires se sont déclarés intéressés. Cinq ne sont pas intéressés : quatre petites communes et Billère. Les mairies volontaires vont payer cette prestation : une redevance annuelle qui dépend du nombre d'habitants. Pour Lons par exemple, c'est 16 000 euros par an environ. Ce sujet sera soumis a délibération dans chaque conseil municipal d'ici fin septembre/début octobre. La délibération de la communauté d’agglomération devrait être prise courant novembre.