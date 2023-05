La Communauté d'Agglomération du Pays Ajaccien fait la chasse aux dépôts sauvages de déchets

Ils ont réalisé leur "plus gros coup" depuis la création de la police municipale intercommunale il y a 5 ans : après des mois d'enquête, les six agents ont identifié l'auteur de dépôts sauvages de déchets à Cuttoli-Corticchiato. Cet entrepreneur ajaccien devra en répondre devant le tribunal. De quoi faire réfléchir de futurs contrevenants, espèrent les policiers.

Une trainée de gravats sur 10 mètres de long, et des déchets en tout genre qui s'amoncellent sur 2 mètres de haut, au lieu-dit Sgaretatu, à Cuttoli-Corticchiato, sur un espace protégé. Mais malgré de longues heures de surveillance et l'installation de caméras, aucun flagrant délit pour les agents de la police environnementale.

Ce sont finalement les déchets eux-mêmes qui ont permis aux agents de confondre l'auteur, après 5 mois d'enquête. Mais le coût total du nettoyage de la zone, estimé entre 10.000 et 20.000 euros revient pour le moment à la seule charge de la mairie de Cuttoli. L'entrepreneur ajaccien, en récidive, devra quant à lui en répondre devant le tribunal.

10 lieux particulièrement surveillés

Si cette affaire est la plus importante qu'enregistrent les agents de la police environnementale de la Communauté d'Agglomération du Pays Ajaccien, le quotidien de ses agents est ponctué de nombreux constats de dépôts sauvages de la part de particuliers. Sur les dix communes du territoire de la Capa, les policiers ont identifiés autant de "points noirs" réguliers.

À Afa, ce point d'apport volontaire dédié aux déchets ménagers déborde régulièrement de dépôts sauvages d'encombrants © Radio France - Clémence Gourdon Negrini

À leur arrivée sur un point d'apport volontaire de la commune d'Afa, Romain Masi, le chef de service, et Ludovic, son adjoint, constatent que le volume d'encombrants déposé illégalement a doublé depuis leur dernière visite, trois jours plus tôt. Cartons, valise, tuyaux et plaques d'isolant jonchent le sol à quelques mètres des habitations.

Les deux agents rappellent à un homme, sur le point de déposer une poussette, que plusieurs possibilités s'offrent à lui pour jeter cet encombrant : la déchetterie, l'appel aux services de la Capa pour un retrait gratuit devant chez lui (au 0800 42 42 40), ou encore les collectes mobiles organisées plusieurs fois par mois .

"Les contrevenants ont toujours la même excuse, ils disent qu'il faut faire des kilomètres pour aller à la déchetterie", soupire Romain Masi. "Pourtant, ça n'est pas faute de faire faire la publicité des services gratuits de la communauté d'agglomération", poursuit son adjoint. Pourtant, si ce n'est la question environnementale, l'aspect financier devrait mettre tout le monde d'accord : "À la fin, c'est le contribuable qui paie !", rappelle Charles Voglimacci, le délégué à la politique de la ville et à la police intercommunale de la Capa, appelant au bon sens et au civisme.

loading