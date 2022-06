La communauté évangélique installée à l'Isle-sur-la-Sorgue n'a pas encore trouvé de nouveau lieu

"L'Isle-sur-la-Sorgue est devenue the place to be pour les gens du voyage", s'insurge Pierre Gonzalves, le maire de la commune. Depuis le début de l'année c'est le quatrième convoi de caravanes qui s'installe sur les pelouses de l'hippodrome Saint-Gervais. Une situation dont le maire ne veut plus. "Lorsqu'ils s'en vont on se rend compte de l'étendue des dégâts : les pelouses ne sont pas arrosées et sont abîmées par les roues des véhicules. Il faudra les refaire entièrement", explique Pierre Gonzalves. L'édile déplore l'impossibilité pour ses associations sportives d'utiliser les infrastructures également. En plus de pointer cette installation illégale depuis samedi 25 juin dernier, il souligne les dangers associés à des connexions sommaires à l'électricité et à l'eau.

Pierre Gonzalves ne veut plus "subir" et en appelle à l'Etat. Le secrétaire général de la préfecture, Christian Guyard, s'est donc déplacé ce jeudi 30 juin pour constater la présence de plus d'une soixantaine de caravanes. "Je suis venu à la fois pour apporter mon soutien mais aussi pour tenter d'imaginer des solutions pour mieux sécuriser le site à l'avenir et accompagner la commune financièrement pour réparer les dégâts", explique Christian Guyard.

Des échanges dans le calme

Après un rapide résumé du maire au secrétaire général de la préfecture, une discussion s'est engagée avec David un des jeunes pasteurs de cette communauté évangélique. Selon son compte il y a 55 familles. Il insiste : "Nous préférons être dans des endroits où on ne dérange personne. Mais il y a trop peu d'aires de grands passages."

La discussion s'est engagée devant les journalistes présents. © Radio France - Julia Beaufils

Christian Guyard aborde alors le sujet de l'aire de grands passages d'Avignon. La réponse est sans appel : "On a joué le jeu, on est allé voir cet espace en face du parc des expositions mais il y a avait déjà des familles installées depuis des mois et puis ça sentait très mauvais. On voyage avec des enfants, on ne veut pas rester une semaine dans un endroit insalubre". En effet, hormis cette aire située à Montfavet la nouvelle aire de grand passage du Grand Avignon n'ouvrira ses portes qu'au 1er juillet prochain. Elle pourra tout de même accueillir 100 à 150 caravanes sur réservation.

Après une tentative de négociation pour rester une semaine de plus. Les représentants de cette communauté évangélique ont proposé une donation pour dédommager la commune de l'électricité et de l'eau utilisée. Un don qu'ils assurent effectuer à chaque arrêt pendant leur "tournée estivale". Mais une proposition déclinée par le maire qui refuse de cautionner l'illégalité de cette installation.

Les caravanes devraient partir ce dimanche mais la communauté n'a pas encore trouvé d'autre lieu sur lequel s'installer.