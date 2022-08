En pleine vague de chaleur, les habitants d'Allogny dans le Cher n'ont plus accès à l'eau

En ces temps de fortes chaleurs, c'est une coupure qui tombe au plus mauvais moment. Dans le Cher, les habitants d'Allogny n'ont plus accès à l'eau depuis ce samedi 6 août. Vers midi, les robinets ont cessé de couler dans cette commune d'un millier d'âmes. La raison ? Deux fuites sur l'alimentation et la distribution ont été repérées au niveau du Château d'Eau.

Une des fuites est "en cours de réparation", indique la mairie sur sa page Facebook. Le Château d'Eau sera ensuite réalimenté et la recherche de la seconde fuite pourra commencer. Pour l'instant, la mairie ne donne aucun délai de rétablissement. En attendant, des packs d'eau minérale sont à disposition des habitants en mairie.