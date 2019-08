La commune d’Éguilly a dû organiser à ses frais l’enterrement d’un inconnu

Eguilly, France

Le 8 août dernier, Jean-Marie Faivret, le maire d’Éguilly, est appelé par la gendarmerie d’autoroute qui l'informe du décès d’un homme sur l’aire des Lochères, sur l’A6. L'automobiliste faisait une pause, lorsqu’il a succombé à une hémorragie interne foudroyante. Originaire d'Espagne, mais naturalisé français, le septuagénaire vivait seul dans un foyer de Toul, en Meurthe-et-Moselle. L’ennui, c’est que personne ne disposait des coordonnées de sa famille.

L'enquête du maire

Le maire d’Éguilly a donc mené une enquête, dans laquelle l’aide de la directrice du foyer de Toul a été précieuse. Jean-Marie Faivret a pu ainsi apprendre que le défunt avait souscrit des assurances-vie, qu’il aurait rédigé un testament. Mais chaque organisme contacté, y compris les études de notaires, a refusé de lui communiquer des renseignements. « On a beau expliquer aux personnes, que c’est pour prévenir la famille, _ces services-là ne veulent pas communiquer d’informations simples_. On demandait un nom, un téléphone, c’est tout ». Pour simplement savoir si un testament était enregistré, les notaires demandaient au maire de verser une somme de plusieurs centaines d'euros. Jean-Marie Faivret déplore que ses fonctions d’officier de police judiciaire ne lui soient d’aucune utilité, puisqu’elles ne sont pas reconnues, lorsqu'elles lui seraient utiles.

Un enterrement aux frais du village

Pendant ce temps-là, les pompes funèbres lui demandaient ce qu’elles devaient faire du corps. En accord avec le conseil municipal, le maire a donc décidé de prendre en charge l’enterrement dans le cimetière communal : _"_je ne veux pas que ce monsieur soit enterré comme un animal. Moi ça me choque, j'ai même demandé à une adjointe d'aller acheter des fleurs pour mettre sur sa tombe". Un emplacement a été offert, et la commune a signé un devis de 2000 euros pour l’inhumation.

Celle-ci a eu lieu ce vendredi après-midi, en présence de membres du conseil municipal, de la directrice du foyer de Toul où vivait Michel Salgado, et du père Jean-Paul Clerc. Des images pieuses, des croix, avaient été trouvées dans la chambre du disparu. Il paraissait donc logique de faire appel à un prêtre. C’était bien la première fois que le père Jean-Paul Clerc, curé de campagne, intervenait à des obsèques sans la famille du défunt : « on ne peut pas l’enterrer comme ça, _on représente ses frères en humanité_. On ne sait rien de lui, mais le Seigneur le connaît, c’est ça le principal ».

La famille enfin informée

Entre-temps, la gendarmerie d'autoroute a communiqué au maire des nouvelles encourageante. Après l'intervention du consulat général d'Espagne à Paris, un frère et deux sœurs de Michel Salgado ont enfin été localisés en Espagne, et informés de sa mort. On cherche toujours à trouver et informer sa fille, qui vivrait à Barcelone. En attendant que la famille se manifeste auprès du maire, Michel Salgado reposera aussi longtemps que nécessaire au cimetière d’Éguilly.