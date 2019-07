La commune de Tilly dans l'Indre privée d'eau potable

Il n'y a plus d'eau à Tilly (36) depuis dimanche

Tilly, Indre, France

Mauvaise surprise ce dimanche 7 juillet pour les habitants de Tilly dans l'Indre et ceux de trois communes voisines de la Vienne : il n'y a plus d'eau au robinet. Le syndicat des eaux de Vienne explique que plusieurs pompes sont tombées en panne, possiblement à cause de la chaleur de ces dernières semaines.

En attendant que les pannes soient réparées, des bouteilles d'eau potables sont distribuées ainsi que des jerricans pour faire la vaisselle notamment. Au total, 2.000 personnes sont concernées. Le syndicat des eaux indique tout mettre en oeuvre pour une réparation effective d'ici la fin de la journée, ce lundi 8 juillet.