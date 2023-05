La compagne d'Ari Boulogne, retrouvé mort samedi, mise en examen pour homicide involontaire

La compagne d'Ari Boulogne est mise en examen pour homicide involontaire et non assistance à personne en danger, notamment.

La compagne d'Ari Boulogne, retrouvé mort samedi dans son appartement parisien et qui se disait fils de l'acteur Alain Delon, a été mise en examen ce lundi, notamment pour homicide involontaire et non assistance à personne en danger, a indiqué le parquet de Paris. Elle a également été mise en examen pour transport, détention, acquisition et cession de stupéfiants.

Cette femme avait alerté les secours après avoir retrouvé samedi le corps sans vie d'Ari Boulogne, de son vrai nom Christian Boulogne, 60 ans et hémiplégique, à son domicile parisien, dans le XVe arrondissement. Elle avait été placée ensuite en garde à vue.

Né en août 1962, Ari Boulogne, photographe de profession, s'est toujours considéré comme le fils d'Alain Delon et de la chanteuse allemande Nico, ce que l'acteur français a toujours démenti. Alain Delon a eu une brève liaison avec la mère d'Ari, surnommée "la Garbo du punk", top model, chanteuse, actrice et bientôt égérie du Velvet Underground. Ari, enfant, a été élevé par la mère de l'acteur, Édith Boulogne, dont il porte le nom et qui l'a adopté officiellement avec son mari. Il avait déposé une demande de reconnaissance en paternité devant le tribunal d'Orléans, mais la justice française s'était déclarée incompétente en raison du lieu de résidence de la star, situé en Suisse. Il avait déposé un pourvoi en cassation.

Ari a raconté sa vie chaotique, dominée par l'absence de son père, dans un ouvrage publié en 2001, "L'Amour n'oublie jamais". Après la mort de sa mère en 1988, Ari Boulogne avait fait plusieurs séjours en hôpital psychiatrique et cures de désintoxication.

