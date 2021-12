La nouvelle compagne de Cédric Jubillar ressort libre de sa garde à vue

Interpellée chez elle à Lescure-d'Albigeois (Tarn), elle avait été placée en garde à vue mercredi matin, un an jour pour jour après la disparition de Delphine Jubillar. Séverine Longhini, la compagne actuelle de Cédric Jubillar était, depuis, entendue dans les locaux la gendarmerie de Gaillac pour complicité de recel de cadavre. Sa garde à vue a été levée vers 21h10 ce jeudi, au bout de 38 heures environ. Elle est ressortie libre.

Séverine Longhini, 44 ans, dit partager la vie de Cédric Jubillar depuis le mois d'avril dernier. Le mari de l'infirmière disparue il y a un an est depuis six mois mis en examen pour homicide volontaire dans cette affaire et est en détention provisoire. Cedric Jubillar a toujours nié les faits devant la justice.

Séverine Longhini était entendue à la gendarmerie de Gaillac © Radio France - Sandrine Morin

Plusieurs témoins entendus

Plusieurs personnes de l'entourage de Cédric Jubillar ont également été entendus mercredi par les gendarmes, mais en tant que simple témoins.

Depuis le début de l'affaire, les enquêteurs ont procédé à quatre interpellations et gardes à vue : Cédric Jubillar, sa mère Nadine et son beau-père Olivier et Séverine Longhini. En juin, après leurs auditions, la mère et le beau-père de Cédric Jubillar avaient été libérés comme l'a été Séverine Longhini ce 16 décembre, sans charge retenue contre eux.

Delphine Jubillar, 33 ans, a disparu dans la nuit du 15 au 16 décembre 2020 de son domicile de Cagnac-les-Mines (Tarn), sans laisser la moindre trace.