La compagne du disparu du Gave de Pau lance un appel aux volontaires pour les recherches

C'est un appel à l'aide lancé ce mardi par Routoubati, la compagne de l'homme disparu dans le Gave de Pau. Comme le relayaient nos confrères de La République des Pyrénées, cette femme demande du renfort pour retrouver son compagnon, Latifou. Samedi dernier, il est tombé dans l'eau à Gelos alors qu'il voulait récupérer un ballon, au niveau de la passerelle. Les recherches n'ont rien donné jusqu'ici malgré des moyens importants : drones, hélicoptère et plongeurs pour ratisser la zone.

Volontaires, association de kayakistes, drones

La compagne de l'homme porté disparu, Routoubati, recherche donc des volontaires. "Les recherches sont toujours en cours mais on se trouve limité au niveau des moyens, explique Routoubati. Les volontaires, les associations de drone, les associations d'embarcation et de kayakistes peuvent nous aider à sillonner le Gave de long en large." Sa compagne demande aussi aux habitants de communes situées en aval de Gelos de transmettre des informations au commissariat de Pau au cas où ils auraient entendu parler d'une personne retrouvée.

Sa famille garde l'espoir de le retrouver vivant

"Jusqu'à présent, on n'a rien donc l'espoir est toujours là qu'on le retrouve vivant", confie Routoubati. Très digne et déterminée, elle poursuit : "Tant qu'on n'a rien, on ne peut pas se permettre de douter pour lui, on va continuer le temps qu'il faudra." Depuis dimanche, ils sont une trentaine à faire des recherches chaque jour, de leur côté, il s'agit de proches du disparu. Selon la police, le débit du Gave est très important en ce moment et empêche toute opération de draguage par les plongeurs.