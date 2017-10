La compagnie maritime régionale dans la tempête

L'office des transports de la Corse a été perquisitionné ce mardi, comme les bureaux et domiciles de chefs d'entreprises insulaires du consortium Corsica Maritima, repreneur de la SNCM. Les enquêteurs du parquet national financier travaillent sur les conditions de vente de deux navires à la CTC.

Les enquêteurs ont perquisitionné les locaux de l'office des transports à Ajaccio à la demande du parquet financier. Ils s'interrogent sur les conditions du rachat de la SNCM par la holding d’entrepreneurs insulaires Corsica Maritima, à l’origine de la nouvelle compagnie maritime Corsica Linea. Des perquisitions ont également eu lieu dans les entreprises de ces mêmes patrons dans la région d'Ajaccio mais aussi Bastiaise.

Les conditions de la revente de deux bateaux à la collectivité territoriale de Corse par ce consortium seraient en cause. Deux navires, prémices d'une compagnie maritime régionale, crée par le nouvel exécutif de Corse. Le Paglia Orba et le Monte d'Oro achetés 3 millions d'euros pièce par le consortium lors de la liquidation de la SNCM ont été promis 10 millions à la collectivité territoriale de Corse. Lors de la vente et la liquidation de la SNCM, on se rappelle que les marins n’avaient pas caché leurs réserves sur les conditions de la revente des actifs de la compagnie. Une vente d'ailleurs remise en cause depuis la procédure engagée par la CGT devant le tribunal de commerce de Marseille. Le syndicat juge la cession des navires par le consortium contraire au plan d'entreprise de la compagnie et contraire aux lois européennes. « Une véritable braderie » avait dénoncé la CGT.

Pour l'instant ni le conseil exécutif, ni de l'office des transports n’ont réagi à cette affaire qui intervient à seulement deux mois des élections territoriales.