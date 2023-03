La conductrice d'un bus sauve une femme poursuivie par un homme armé d'un couteau à Nîmes

La scène s'est déroulée ce vendredi 17 mars vers 15h30 route de Sauve à Nîmes. Une femme attend son bus près de l'arrêt Grotte des Fées quand un individu sort un couteau et la menace pour une raison inconnue. Affolée, elle part en courant sur la route et hurle à plusieurs reprises qu'il va la tuer. S'ensuit une course poursuite sur plusieurs mètres au milieu des voitures. Par chance, la conductrice d'un bus Tango assiste la scène et se porte à sa hauteur.

Un geste héroïque

Aussitôt, elle ouvre la porte avant du bus et la jeune femme, apeurée, saute à l'intérieur pour se mettre à l'abri. Le pire est évité. Dans la foulée, la conductrice avertit la police et l'agresseur présumé est arrêté quelques minutes plus tard route de Sauve avec un couteau d'une vingtaine de centimètres dans sa sacoche. Agé de 36 ans, il a été placé en garde à vue, puis hospitalisé pour des troubles psychiatriques.

La victime a porté plainte.