La conductrice d'un side-car décède en chutant d'un pont à Bressuire

Une femme de 72 ans est décédée ce samedi après une chute au guidon de son side-car. Le véhicule a quitté la route au niveau d'un pont et s'est écrasé quelques mètres plus bas, sur la voie verte reliant Bressuire à Nueil-Les-Aubiers.

Ce samedi après-midi vers 15 heures, une femme de 72 ans est décédée dans un accident de la route sur la route départementale 164 en direction de Bressuire. La motarde conduisait un side-car lorsqu'elle a fait une sortie de route au niveau d'un virage juste avant le pont qui traverse la voie verte reliant Bressuire à Nueil-Les-Aubiers. Le véhicule a alors chuté du pont, d'une hauteur de six mètres selon les secours, pour s'écraser en contrebas, sur la voie verte. Les pompiers des Deux-Sèvres et le Samu n'ont pas pu la réanimer.

L'accident s'est produit au niveau de ce pont, traversant la voie verte. - Capture d'écran Google Maps

La conductrice était seule à bord de son side-car et les gendarmes expliquent que c'est le seul véhicule en cause. Elle était originaire de Cholet, dans le Maine-et-Loire. Une enquête va être ouverte pour déterminer les causes de cet accident mortel.