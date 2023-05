La conductrice d'une voiture sans permis grièvement blessée sur l'autoroute A837

Un accident avec une voiture sans permis sur l'autoroute... Cet accident a fait un blessé grave hier soir sur l'A837 Saintes - Rochefort. Une collision entre la voiture sans permis et une autre voiture, vers 22 heures, à hauteur de Bords. La conductrice de la voiture sans permis, une jeune femme de 20 ans, a dû être désincarcérée par les pompiers. La gravité de son état a justifié son transport par hélicoptère au CHU de Poitiers. Son passager n'a, lui, été que légèrement blessé, et transporté à l'hôpital de Rochefort. La circulation sur l'A837 a été coupée dans le sens Saintes - Rochefort pendant plus de deux heures et demi.

