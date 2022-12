La conductrice de 19 ans tuée dans un accident en Gironde est la fille d'un élu de Dordogne

C'est un tragique accident qui s'est produit ce mercredi 21 décembre vers 2h30 du matin à Artigues-près-Bordeaux. Deux voitures se sont percutées sur la nationale 89. Dans l'une des voitures, la conductrice originaire de Dordogne et âgée de 19 ans a été tuée dans l'accident, les secours n'ont rien pu faire.

ⓘ Publicité

Une jeune femme originaire de Saint-Rémy

Il s'agit, selon nos informations, de la fille d'un élu de Dordogne. La jeune femme est la fille d'Eric Frétillère, conseiller départemental de Dordogne pour le canton Pays de Montaigne et Gurson, maire de Saint-Rémi-sur-Lidoire et président du syndicat des irrigants de France.

Dans l'autre voiture impliquée dans cet accident et immatriculée en Suisse se trouvait un couple et un bébé de 3 ans. Le père âgé de 30 ans et l'enfant sont gravement blessés mais leur pronostic vital n'est pas engagé. La mère âgée de 27 ans est plus légèrement blessée. Ils ont été transportés tous les trois sur le CHU Pellegrin à Bordeaux.

Une enquête est en cours

D'après les premiers éléments de l'enquête, la jeune femme a quitté la rocade de Bordeaux pour rejoindre la nationale 89. Elle souhaitait emprunter les voies pour se rendre en direction de la Dordogne mais elle a pris la nationale à contresens. La conductrice a roulé quelques mètres avant de percuter la voiture qui arrivait en face et qui se rendait sur Bordeaux. Les policiers de la CRS autoroutière Aquitaine sont intervenus sur place.

Pour déterminer les circonstances exactes de cet accident, une enquête est en cours.