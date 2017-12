Perpignan, France

Ce mardi à 15h, le procureur de Marseille, chargé de l'enquête sur l'accident de Millas, a rencontré les familles des victimes. "Il est important de leur indiquer les éléments que nous avons pu recueillir, répondre à leurs questions et leur faire part des différents dispositifs pour intervenir à leurs côtés, non seulement sur le plan individuel et psychologique, mais également sur les plans de prise en charge à plus long terme", a expliqué Xavier Tarabeux.

Les représentants d'associations d'aides aux victimes ont assisté à cette rencontre et ont fait des propositions pour aider les familles endeuillées.

À l'issue de cette rencontre, Xavier Tarabeux a tenu une conférence de presse. Durant vingt minutes, il a exposé les dernières avancées de l'enquête.

Les questions principales tournent autour de la position des barrières sur le passage à niveau. Les premiers témoignages tendaient à démontrer que la barrière était baissée et donc que le bus l'aurait forcée. D'autres témoignages, notamment ceux d'enfants dans le deuxième bus, plaidaient en faveur d'une barrière levée.

Le procureur a présenté les premiers résultats de l'enquête matérielle. L'analyse de la rotule (le mécanisme de fonctionnement) penche en faveur d'une barrière baissée.

Autre élément nouveau annoncé lors de cette conférence de presse : une trace retrouvée sur le bas à l'avant du bus, à hauteur de la barrière : "Il faut bien évidemment analyser ces traces pour savoir si elles proviennent de la barrière, a déclaré le procureur.

"Il faut rester prudent avant de tirer des conclusions. La barrière a été de toutes façons été très dégradée par la violence du choc."

Xavier Tarabeux a également annoncé que la conductrice du bus a de nouveau été placée en garde à vue. Elle l'avait déjà été vendredi dernier, afin d'être entendue. Son état de santé n'avait pas permis qu'elle le soit longuement : "Nous attendons de pouvoir recueillir de nouvelles précisions auprès d'elles sur les conditions de ce dramatique accident."

Dans la matinée, l'accident de Millas avait été reconstitué avec l'angle de vision de la conductrice, à l'aide de caméras et d'un drône. La première conclusion ne fait état d'aucun obstacle visuel.