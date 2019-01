La Confédération Paysanne accuse Lactalis d'évasion fiscale et saisit le Parquet national financier

La Mayenne, France

C'est une nouvelle affaire qui frappe le groupe laitier mayennais. Après le scandale sanitaire du lait à la salmonelle qui continue à plomber l'industriel, ce sont des révélations de la Confédération Paysanne qui jettent une nouvelle fois le trouble sur Lactalis.

On a des soupçons que Lactalis planque de l'argent au Luxembourg", la Confédération Paysanne

Le syndicat agricole l'accuse d'évasion fiscale, d'avoir mis en place un système de refacturation complexe à l'intérieur de l'entreprise et d'avoir pratiqué des achats fictifs d'action, selon son porte-parole Laurent Pinatel : "l'impunité et l'omerta ça suffit ! On a des soupçons d'évasion fiscale très forts. Tout l'argent que Lactalis gagne c'est sur le dos des producteurs et des productrices de lait. On a des soupçons que Lactalis planque de l'argent de façon illégale au Luxembourg".

La Confédération Paysanne va saisir le Parquet national financier pour qu'une enquête soit lancée sur cette fraude fiscale présumée. Le syndicat évoque une somme de 2 milliards passé par le Luxembourg en 2015 et 2016 en pleine crise laitière. De l'argent qui aurait permis, conclut Laurent Pinatel, de mieux rémunérer les agriculteurs et les agricultrices : "il faut que l'Etat sanctionne maintenant".

Dans un communiqué, la Confédération Paysanne exige, par ailleurs, "la publication des comptes de BSA France, la structure centrale du groupe Lactalis".

Le groupe laitier mayennais dément toutes ces informations et assure respecter la loi.

Évasion fiscale de Lactalis : la Confédération paysanne transmet des éléments au Parquet national financierhttps://t.co/lWYwxw0HIKpic.twitter.com/HdtjTyP7z7 — Conf' Paysanne (@ConfPaysanne) January 9, 2019