"La consommation d'alcool à Nantes est très impressionnante" déplore le préfet de Loire-Atlantique

Invité de France Bleu Loire Océan ce vendredi matin, le préfet de Loire-Atlantique, Didier Martin, a notamment été interrogé sur les faits de violences qui émaillent régulièrement la nuit nantaise, notamment à la sortie des bars et des discothèques pendant le week end. Dernière affaire marquante en date, ces deux étudiants très violemment agressés au hangar à banane, sur l'île de Nantes.

70 policiers nationaux en renfort

"La situation nantaise, elle fait l'objet d'un contrat de sécurité intégré avec l'État qui a été signé au mois de mai dernier par le ministre de l'Intérieur avec la maire de Nantes, présidente de Nantes Métropole et avec les autorités judiciaires", rappelle le préfet. C'est-à-dire que 70 policiers nationaux supplémentaires seront arrivés à Nantes d'ici 2023 et, qu'en parallèle, la mairie aura recruté 70 policiers municipaux.

Le travail reste considérable

Est-ce suffisant pour régler tous les problèmes de violence à Nantes ? À la sortie des bars et des boîtes de nuit mais aussi dans les quartiers avec les trafics de drogue et les règlements de comptes. "Il y a un énorme travail qui est réalisé avec beaucoup d'investigations, avec beaucoup de filières de stupéfiants qui sont démantelées et qui permettent de neutraliser ces réseaux, ces réseaux criminels", assure Didier Martin. "Le travail reste considérable dans un contexte où, j'ai déjà eu l'occasion de le dire, je trouve quand même qu'il y a une consommation d'alcool sur sur Nantes qui est très impressionnante. Et, dans beaucoup trop de drames, je constate que l'alcool est très présent, que ce soit du côté des victimes ou du côté des présumés agresseurs. Donc, au delà du travail qui est réalisé dans le cadre du contrat de sécurité intégrée, avec donc des renforts de policiers nationaux qui sont arrivés - 37 en septembre dernier, une deuxième vague est prévue en 2022 - il faut que l'on continue à travailler avec l'ensemble des interlocuteurs, y compris les professionnels des bars et des restaurants sur l'alcoolisation. Parce que je répète, trop de drames sont liés à une consommation excessive d'alcool."