Ce vendredi 6 décembre, les lycéens de Grenoble ont entrepris quelques blocages en Isère. Des tensions ont aussi été signalées devant certains établissements grenoblois. Sciences Po et une UFR sont fermés.

La contestation contre la réforme des retraites s'étend aux lycées et à l'université en Isère

Isère, France

Ce vendredi matin 6 décembre, au lendemain du premier jour de mobilisation contre la réforme des retraites, ce sont les étudiants et les lycéens qui font parler d'eux avec des manifestations ou des blocages. A l'ouverture des portes des lycées grenoblois Vaucanson, les Eaux Claires et Argouges, des individus extérieurs aux établissements selon le rectorat ont tenté d'empêcher les élèves d'entrer en cours, en amassant poubelles et barrières métalliques.

Poubelles enflammées

Au lycée Argouges, tout est rentré dans l'ordre assez rapidement. En revanche, à Vaucanson, plusieurs dizaines de personnes venues du quartier Mistral se sont massées devant le portail, des poubelles ont été enflammées. Les pompiers signalent tout de même un véhicule en feu dans ce même secteur des lycées Vaucanson et Louis Michel, en plus des poubelles.

Policiers caillassés

Les policiers venus en protection des pompiers ont été caillassés. Deux personnes ont été interpellées. Aux Eaux Claires, même scène de poubelles qui brûlent, feux éteints par les pompiers, mais pas de violence. Selon le rectorat, la situation est sous contrôle et les cours à l’intérieur des établissements se déroulent normalement.

Ailleurs en Isère

D'autres mouvements de lycéens sont signalés aussi ailleurs dans le département. A la Pléiade à Pont-de-Chéruy et au lycée Galilée à Vienne, même chose, des poubelles ont été incendiées.

Sciences Po et l'UFR art et sciences humaines fermés

Sur le campus de Saint-Martin-d'Hères, Sciences Po, l'institut d’études politiques est bloqué depuis hier. Pas de cours encore aujourd'hui, sur décision du directeur qui veut attendre "que le climat s'apaise". Enfin, l'UFR art et sciences humaines est également bloquée par des manifestants. Il a donc été décide de fermer ce bâtiment. Pas de cours ce vendredi en histoire, histoire de l'art, philo et musicologie.