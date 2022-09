La contre-attaque de l'État après le nouvel incendie du cabinet médical du maire à Saint-Pierre des Corps

La réaction de l'Etat ne s'est pas fait attendre. Après l'incendie volontaire qui a ravagé son cabinet médical la semaine dernière, le maire de Saint-Pierre-des-Corps, Emmanuel François, a reçu le soutien de la préfète d'Indre-et-Loire. Marie Lajus promet une mobilisation générale des services de l'Etat et souhaite davantage sécuriser le quartier de la Rabaterie et ses habitants, mais aussi mieux garantir la protection des élus de la commune.

Parmi les annonces faites pour voler au secours de la commune, touchée de nombreuses fois ces derniers temps par des incendies criminels et des dégradations à l'encontre des élus, la préfecture prévoit d'abord des "moyens spécifiques" pour assurer la protection des élus, à leur domicile et sur les points importants de leurs trajets au travail notamment.

Une patrouille de police sera mobilisée autour du quartier de la Rabaterie, "24 heures sur 24" promet Marie Lajus.

Lors d'une conférence de presse, lundi 5 septembre, Emmanuel François a dénoncé "le climat nauséabond" et déploré les attaques répétées à l'encontre de son équipe municipale et les "rumeurs" qui, selon lui, attisent la haine. Il avait ainsi visé l'opposition de gauche sans la nommer.

Michel Soulas est le chef du groupe d'opposition "A gauche toute !" (il y a 4 groupes d'opposition de gauche à Saint Pierre des Corps). S'il avait condamné immédiatement l'incendie du cabinet médical du maire, il se dit aujourd'hui surpris de ces propos : "le maire est à une majorité, mais il existe aussi une opposition légitime qui aussi était élue comme lui par la population, et en effet, sur un certain nombre de sujets de fond nous avons été en désaccord [le patronage laïque ou le Magasin Général] et c'est simplement le jeu démocratique" explique Michel Soulas tout en réfutant fermement l'opposition de gauche d'être responsable de ce qui s'est passé dans les locaux du cabinet médical du maire à la Rabaterie.

Emmanuel François était l'invité de France Bleu Touraine pour expliquer ce climat délétère qui règne sur la vie municipale de Saint Pierre des Corps

Un rassemblement citoyen aura lieu vendredi 9 septembre à 19h devant le cabinet médical incendié à l'initiative du Conseil départemental. Le président du Conseil de l'Ordre des Médecins d'Indre et Loire prononcera un discours de soutien à leur confrère et maire de Saint Pierre des Corps.