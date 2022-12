La contrôleure des prisons recommande de suspendre les incarcérations à la maison d'arrêt de Bois d'Arcy

La recommandation publiée ce vendredi au Journal officiel est rarissime, elle émane de la contrôleure générale des lieux de privation de liberté et préconise la suspension des incarcérations à la maison de Bois d'Arcy dans les Yvelines. En cause : une surpopulation de 165% mi-septembre, lorsque Dominique Simonnot l'a visitée.

Les cellules individuelles accueillent jusqu'à trois détenus - © CGLPL

"Comme des poulets de batterie"

867 détenus pour 530 places, cela fait, selon les calculs de l'organisme de contrôle, dans les cellules individuelles occupées par trois détenus, moins d'1,5 mètre carré d'espace pour chacun. "C'est aberrant d'entasser des gens dans des conditions pareilles", s'insurge Danielle Simonnot, "on les considère comme des poulets de batterie".

Pointant du doigt le système électrique défaillant de l'établissement, elle met en garde contre le risque d'un court-circuit fatal : "N'ayant ni frigo ni plaque chauffante dans leur cellule, les détenus se débrouillent, ils achètent des glacières électriques comme celles qu'on prend en pique-nique mais elles ne sont pas faites pour être branchées 24h/24, ça fait sauter les plombs ! Ils font aussi des chauffettes avec des tubes enrobés de tissu qu'on arrose d'huile et auxquels on met le feu pour chauffer de l'eau. On ne peut plus laisser passer ça !"

En cellule, les détenus n'ont pas de plaque chauffante. Ils en bricolent avec les moyens du bord. - © CGLPL

Des conditions de travail pénibles

Surveillant pénitentiaire à Bois d'Arcy depuis 2017, secrétaire local de l'Ufap-Unsa Justice, Haroun Halifa corrobore ces propos : "La surpopulation, c'est en permanence, c'était même pire avant le Covid. La charge de travail des agents est monumentale, on n'a même pas, excusez le terme, une minute pour pisser". Concernant la dangerosité des installations électriques, il raconte qu'il y a déjà eu, dans l'établissement, des feux de cellule, "je touche du bois, rien de grave jusqu'à présent".

Le syndicaliste verrait d'un bon œil une suspension des arrivées de détenus à Bois d'Arcy : "Cela permettrait de mieux s'occuper de ceux qui sont déjà là".

Réguler les incarcérations

Qu'en pensent les juges ? Secrétaire permanente du Syndicat de la magistrature, Samra Lambert renvoie la balle vers le gouvernement : "On a des politiques pénales de répression effrénée contre la petite et moyenne délinquance qui entraîne l'utilisation massive de comparutions immédiates qui elles-mêmes sont pourvoyeuses d'emprisonnement ferme". Pour le syndicat de la magistrature, il n'y a qu'en inscrivant dans la loi le principe d'une limitation des incarcérations en fonction du nombre de places disponibles qu'on viendra à bout de la surpopulation dans les prisons.